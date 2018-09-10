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قائد القيادة المركزية الأمريكية في مصر لهذا السبب

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قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل
قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل

وكالات - خالد الشرقاوي

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تفقد الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية، يرافقة قائد المنطقة الشمالية العسكرية القوات المشاركة ضمن فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2018" بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر التي تستغرق عدة أيام.

وشملت الجولة تفقد مركز القيادة والسيطرة بالقاعدة، ومناطق وميادين التدريب ومتابعة سير العملية التدريبية لعناصر القوات المشاركة بالتدريب، وأشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالكفاءة القتالية العالية لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، وكذا بالإمكانيات التدريبية والإدارية بالقاعدة وميادين التدريب المجهزة لتدريب مختلف العناصر القــتالـية والتخصصية، موضحًا أن التدريب يعد أحد أهم التدريبات المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الفريق أول جوزيف فوتيل خلال الزيارة، أن تلك التدريبات تساهم في نقل وتبادل الخبرات بين كافة القوات المشاركة بالتدريب، مشيدًا بعمق علاقات التعاون العسكري مع مصر، ومقدما الشكر للقوات المسلحة المصرية على الجهد المبذول والإعداد الجيد لاستضافة تدريبات النجم الساطع.


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