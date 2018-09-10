» جماهير ليفربول تهاجم «فيفا» بسبب «صلاح»

10 سبتمبر 2018 - 09:18 م

سلطت صحيفة ميرور الإنجليزية، الضوء على أفضل لاعبي لعبة فيفا 2019، التي يتم إصدارها من قبل شركة "EA SPORTS " بشكل سنوي.

وكان مسئولو اللعبة قد كشفوا اليوم عن أن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، سيكون ترتيبه الـ27 في قائمة أفضل 100 لاعب داخل إصدار فيفا 2019.

وأكدت الصحيفة، أن الأمر أصاب جماهير ليفربول بغضب عارم، خاصة أن صلاح يستحق التواجد داخل قائمة العشرة لاعبين الأوائل، ويأتي ذلك على الرغم من تفوق صلاح على فيليب كوتينيو لاعب برشلونة لوريس حارس توتنهام ومارسيلو لاعب ريال مدريد أصحاب المراكز الـ30 و29 و28 على الترتيب.

وحصل صلاح على تقييم 88% بواقع سرعة لـ92%، والـ"Dribbling " لـ89%، والتسديد بنسبة 84%، والتمرير بنسبة 79%، والقدرة الدفاعية بنسبة 45%، وأخيرًا القدرات البدنية بنسبة 72%.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن في وقت سابق عن قائمة الثلاثة المرشحين لنيل جائزة الأفضل في العالم لعام 2018، التي شهدت تواجد محمد صلاح بصحبة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش.

ويعيش اللاعب فترة فنية متميزة بداية من الموسم الماضي، الذي شهد تألقه في صفوف الريدز، واحرازه 32 هدفًا، تصدر بها هدافي الدوري الإنجليزي، بخلاف إحرازه 10 أهداف في مباريات دوري الأبطال، وقيادته للفريق للوصول إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد، الفائز باللقب.

ويستعد محمد صلاح برفقة زملائه في ليفربول لمواجهة توتنهام هوتسبير في مباراة الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر إقامتها السبت المقبل، حيث يحتل الفريق المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريقي تشيلسي وواتفورد اللذين يمتلكان نفس رصيد النقاط.