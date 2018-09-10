حقيقة انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

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قال خبراء عقاريون، إن أسعار العقارات، لن تتأثر كثيرًا بتراجع أسعار الحديد والأسمنت، وليس هذا فحسب، بل إنهم أكدوا أن الانخفاض الطفيف الذي شهدته مواد البناء، لن يؤثر على الأسعار على المدى البعيد، وذلك لأنه لا توجد بمصر منظومة قادرة على ضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق.

 وشهدت الفترة الماضية، تراجعًا واضحًا في أسعار الحديد والأسمنت، حيث انخفضت أسعار الحديد ما بين 300 إلى 500 جنيه، فيما تراجعت أسعار الأسمنت بنحو 150 جنيهًا.

أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، قال إن تراجع أسعار الحديد والأسمنت، لن ينتج عنها تراجع كبير في أسعار العقارات، وإنما سيكون التراجع طفيفًا جدًا.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح «الزيني»، أنه لا يستطيع أحد التنبؤ عما إذا كان ذلك التراجع سيؤثر بالإيجاب على المستوى البعيد أم لا، منوهًا أن هناك عوامل أخرى تؤثر على أسعار العقارات، فالأوضاع والظروف الاقتصادية التي تمر بالبلاد، تُعتبر عاملًا مؤثرًا، وكلما كانت مستقرة ساعد ذلك على ضبط الأسعار بشكل أكبر وتراجعها تدريجيًا –بحسب تصريحه.

رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أشار إلى أن المعروض الآن من العقارات، أعلى من الطلب، وهذا قد يساعد على تراجع الأسعار، لكن بنسبة طفيفة أيضًا، متوقعًا أن تتراجع الأسعار كذلك خلال الفترة المقبلة، لكن بنسب طفيفة.

أما، المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان، وتكتل «25-30»، أوضح أنه من الطبيعي أن تتراجع أسعار العقارات، حال انخفاض أسعار مواد البناء، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث في مصر، لافتقادها المنظومة القادرة على ضبط الأسعار ومراقبة الأسعار، على حد قوله.

وأضاف «منصور»، لـ«المصريون»، أنه في جميع دول العالم، ترتفع أسعار البنزين إذا ارتفع سعر البترول عالميًا، وينخفض السعر إذا حدث العكس، غير أن ذلك لا يحدث في مصر كذلك.

عضو لجنة الإسكان، لفت إلى أن أسعار العقارات لن تشهد الفترة المقبلة تراجعًا، ولن تتأثر بانخفاض أسعار الأسمنت والحديد، مشددًا على ضرورة إيجاد منظومة قادرة على تطبيق القانون، والضرب بيد من حديد على المخالفين، وإلا ستنفلت الأوضاع بشكل أسوء مما هي عليه الآن.

بينما، قال وليد أحمد، مالك شركة مقاولات، إن أسعار تلك المواد تضاعفت ثلاث مرات منذ تعويم الجنيه، مؤكدًا أن التراجع الحالي في أسعار تلك المواد، لن يظهر قريبًا على أسعار العقارات.

وأضاف «أحمد»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن ملاك العقارات لن يقبلوا بخفض الأسعار، ذلك أنهم عندما أسسوها كانت الأسعار مرتفعه، ومن ثم إذا خفضوا الأسعار سيخسرون  كثيرًا.


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