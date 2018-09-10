«حماية المستهلك» يناشد أولياء الأمور بالإبلاغ عن المدارس المخالفة

10 سبتمبر 2018 - 09:30 م

قال اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز خاطب وزارة التربية والتعليم بمنع المدارس أن تجبر أولياء الأمور أو الطلبة بشراء ملابس من محلات بعينها، لأن هذا يخل من حق المواطن في اختياره للسلعة الذي يريد شرائها.

وطالب "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا عن أي مدرسة تقوم بإجبار طلابها على شراء الملابس من محلات محددة، موضحًا أن أي مدرسة ستقوم بإجبار الطلاب على أي شيء سيتخذ ضدها الإجراءات اللازمة وسيتم عرضها على النيابة المختصة.