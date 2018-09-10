» نجل مرتضى منصور يصدم نجم الزمالك

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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

معروف يوسف

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، صدمة للنيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق، بعد أكد أن أمر تجنيسه صعب للغاية.

وقال في تصريحات إذاعية: «قانون التجنيس ما زال جديدا، ولم يستفد منه أحد، لذا لسنا متأكدين من آليته وهل سيحصل على الجنسية بمجرد وضع الوديعة أم لا، ومرتضى منصور رئيس الزمالك، يسأل المتخصصين في مجلس النواب حول هذا الأمر».

وكشف أمير: «نسعى حاليا لتمديد تعاقد معروف الموجود على قائمة الانتظار لإعارته في يناير، حتى نضمن استمراره معنا وعدم ابتعاده عن اللعب لموسم كامل».

وينتهي عقد اللاعب النيجيري بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير.


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