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محافظ القليوبية..الهيكلة وإعادة التوزيع لا يعتبر جزاء أو عقابا للمدرس

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محافظ القليوبية

علي إسماعيل

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق  محافظ القليوبية، أن الهيكلة وإعادة التوزيع في التربية والتعليم لا يعتبر جزاء أو عقابا وإنما هى توزيع صحيح للإستفادة وتجديد النشاط من أجل صالح التعليم في مصر، مشيرا الي ان دور مديرى ووكلاء المدارس يعتبر أهم الخطوات فى العملية التعليمية وخصوصًا بعد إعادة إختيار قيادات جديدة من مديرو وكيل للمدرسة

 كما اكد المحافظ علي ضرورة ومتابعة تواجد المدرس يوميًا خلال اليوم الدراسي وعدم التغيب او ترك المدرسة لأى أسباب أو مبررات غير منطقية أو مقبولة.

مشددا على العمل على صيانة المدارس بصفة دائمة من مبان وأثاث وصيانة المعامل والاجهزة بصفة دائمة حتى يتمكن الطالب من ممارسة العملية التعليمة بيسر وسهولة

 بالاضافة الى ضرورة التخطيط من مديري الإدارات والمدارس لسير العملية الدراسية خلال العام الدراسي والبعد عن العشوائية فى سير العمل بالمدارس.

مشيرا الى تفعيل دور المعلم والاهتمام بجودة التعليم للوصول الى الهدف المنشود للعملية التعليمية والعمل على تنمية قدرات الطلاب باستمرار من خلال التوعية والتواصل والمصارحة بين المدرس والطالب حتى يصبح هناك ثقة متبادلة بين الطالب والمدرسة،

وكذلك تفعيل دور المتابعة وتقييم الأداء على أن تكون إدارات المتابعة هى المسئولة بالفعل عن متابعة العملية التعليمية على مستوى المدرس والطالب فى آن واحد، مضيفا الى

 ضرورة تكاتف جميع العاملين بالجهاز التعليمي من قيادات وكوادر ومديري ووكلاء إدارات ومديري المدارس ومدرسيها من أجل إعادة منظومة العملية التعليمة بالمدارس الى مسارها الطبيعى من اجل النهوض بالوطن والارتقاء بالتعليم في المحافظة

كما أعلن المحافظ بأنه يجب أن يعلم الجميع بأن يعى كل مسئول فى مكانه عن طبيعة عمله والمهام الرئيسية المكلف بها والمطلوبة منه فى نطاق وظيفته واختصاصاته ووجه المحافظ إلى ضرورة التنسيق الكامل بين مدير المدرسة والوكيل والمدرسين.

كما أعلن المحافظ عن ضرورة توفير قاعدة للبيانات يتم من خلالها قيادة العملية التعليمية بأسلوب علمي دقيق ومرتب لصالح التعليم، وشدد المحافظ على ضرورة إعادة الهيكلة بالإدارات والمدارس من أجل الحفاظ على سلامة العملية وعدم تواجد الأقارب من الدرجة الأولى فى المكان الواحد وذلك لكى يعود ذلك بالنفع على التعليم والطلاب فى المدارس.

واشار المحافظ إلى ضرورة توزيع المدرسين على المدارس على حسب احتياجات كل مدرسة بحيث يكون هناك العدد الفعلى وسد إحتياجات المدارس بمدرسين أكفاء لخدمة العملية التعليمية كما أعلن المحافظ بأنه يجب وضع ضوابط ومعايير معينة فى إختيار مديرى المدارس والوكلاء دون وساطة او محسوبية وبكل نزاهة وحيادية من خلال مسابقة رسمية يراعى فيها كافة الإشتراطات والضوابط وبكل دقة وعناية من أجل تقديم منتج جيد فى عملية التعليم وأن يتم الإنتقاء على أسس ومعايير سليمة وضرورة التحرى والتدقيق من خلال الجهات الأمنية قبل التعيين لإختيار القيادة السليمة ولعدم نقل أى مدرس او ندبه خلال السنة الدراسية لعدم الاخلال بالعملية التعليمة، التواصل المستمر بين وكيل الوزارة ومديرى المدارس والادارات التعليمة وتفعيل دور مجالس الآباء لتدعيم ادارات المدارس من أجل إنجاح العملية التعليمية وتطويرها.


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