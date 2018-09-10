القليوبية تستعد بمعدات وعربات لموسم الإمطار

أعطي الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية تعليماته المشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستعداد لمواجهة الآثار السلبية المتوقعة للسيول و الأمطار الغزيرة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار مع مراعاة الآتي :

التأكيد على تطهير شبكات صرف مياه الأمطار مع الاستعداد بالإمكانيات الفنية والبشرية المدربة للتعامل مع تلك الأخطار من خلال تنفيذ التدريبات الميدانية ، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، ويتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار المستقبلية والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وقد أمر المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الإسعاف ، الحماية المدنية والري، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين الخاصة خلال فترة موسم الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذلك أمر سيادته بعمل حصر للأماكن التي يمكن أن تتراكم بها مياه الأمطار .

والجدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيانا تحذر فيه من تساقط الأمطار خلال فصل الخريف إذ أن هذا الفصل يصاحبه تقلبات جوية حادة وسريعة يصاحبها أمطار غزيرة فى بعض الأيام تصل إلى حد السيول.