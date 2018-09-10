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محافظ القليوبية يقدم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة رأس السنة الهجرية

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أرسل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية جاء فيها :

يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء القليوبية بأسمى آيات التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية ونتوجه إلى الله عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يوفقكم لما فيه الخير والتقدم والازدهار لمصر الغالية ونعاهد الله ونعاهد سيادتكم على المضي قدما في مسيرة التنمية وبناء الوطن

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والوزراء والمحافظين.


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