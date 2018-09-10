محافظ القليوبية يتدخل لحل أزمة مساكن طوخ

توجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بزيارة لمنطقة ترسا بمدينة طوخ بصورة مفاجئة وذلك لحل مشكلة المواطنين، وتبين أن المشكلة أن هناك وحدات سكنية مدفوع لها مقدم ولم يتم استلامها حتى الآن وتابعة لوزارة الإسكان وقد أدى هذا إلى استياء المواطنين وفى ظل التواصل الدائم من المحافظ مع المواطن وحرصه على حل مشاكله

وأكد المحافظ للأهالي أن المشكلة التي تخصكم انتم كمواطنين تخصني أنا شخصيا وسيتم حل المشكلة بأسرع ما يمكن ويأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وحل مشاكلهم كأولوية أولى لي كمحافظ للقليوبية.