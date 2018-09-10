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الكشف علي 173 حالة مواشي في قافلة طب بيطري بنها

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القافلة

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قافلة

نظمت اليوم كليه الطب البيطري جامعه بنها قافله بيطريه الي قريه الحصه مركز طوخ حيث قامت بالكشف علي 173 حاله من المواشي وصرف العلاج لها مجاناً، كما قامت القافله باجراء الكشف والعلاج علي قطعان من الدواجن بقدرة 7770 حاله، صرح بذلك الدكتور ياسر فؤاد وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئه

ومن جانبه أكد الدكتور محمد غانم عميد الكليه أن القافله شارك فيها 11 عضو هيئه تدريس بجانب أطباء المستشفي البيطري بالكليه بالاضافه الي عدد كبير من الطلاب كتدريب عملي لهم علي كيفية التعامل مع الحيوانات في ظروف الحقل البيطري، مشيراً أنه تم الكشف بالسونار علي عدد 105 حاله من المواشي واجراء 11 عمليه جراحيه صغري بالاضافه الي الكشف علي 57 حالة باطنه

فيما أكد الدكتور حسين المغربي القائم بعمل رئيس جامعه بنها علي قيام الجامعه بتنظيم هذه القوافل بصفه دوريه في اطار الدور الذي تلعبه الجامعه لخدمه المجتمع وتنميه البيئه، وتقديم خدماتها المختلفه للمجتمع الذي تعمل فيه علي رفع الوعي في مختلف المجالات، مشيراً ان نجاح هذه القوافل يؤكده الاقبال الكبير على الخدمات التى تقدمها لهم جامعه بنها . 






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