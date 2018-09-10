رئيس وزراء إثيوبيا يشكر مصر على هذا الأمر

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الهيكلة

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أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد على، يوم الإثنين، عن تمسكه ببسط الحريات وإحلال السلام والأمن والاستقرار في بلاده، وأعرب عن شكره لرؤساء دول، بينها مصر وإريتريا.
وخلال احتفال ببدء السنة الإثيوبية الجديدة 2011، غدًا الثلاثاء، أضاف أبي أحمد، في كلمة له، أن حكومته ماضية في طريق السلام والديمقراطية لتحقيق طموحات الشعب الإثيوبي.
ومنذ توليه السلطة، في أبريل/ نيسان الماضي، اتخذ أبي أحمد خطوات عديدة لتحقيق مصالحة وطنية في الدولة الواقعة شرقي إفريقيا، منها الإفراج عن معتقلين سياسيين، وزيارة الأقاليم.
وتبدأ السنة الإثيوبية في 11 سبتمبر/ أيلول من كل عام، إذا تتمسك إثيوبيا بتقويم الكنيسة القبطية، المعروف محليا بالتقويم الإثيوبي، ويتأخر عن نظيره الميلادي بأكثر من سبع سنوات.
ودعا أبي أحمد الشعب الإثيوبي إلى التسامح والمحبة والتعاون بين جميع مكونات.
وشدد على أن الإثيوبيين بحاجة إلى العمل معا أكثر من أي وقت مضى، لإكمال مشروعات التنمية.
ومضى قائلا إن احتفالات إثيوبيا بالسنة الجديدة هذا العام تأتي بصورة مميزة، وتحمل قيم المحبة والتسامح، وقد احتفل الجيشان الإريتري والإثيوبي معا بهذه المناسبة، للمرة الأولى منذ عشرين عاما.
وقاد أبي أحمد جهودا أدت إلى تطبيع العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، بعد قطيعة دامت عشرين عاما، في أعقاب حرب بين الجارتين.
وشهد الاحتفال، الذي حضره مراسل الأناضول، مشاركة رسمية وشعبية واسعة، إضافة إلى فرق للفنون الشعبية والموسيقية من مختلف القوميات الإثيوبية.
وعبر أبي أحمد عن شكره وتقديره لرؤساء كل من السودان ومصر وإريتريا وأوغندا وجنوب السودان والصومال وجيبوتي، لإرسالهم برقيات تهنئة للحكومة والشعب الإثيوبيين بمناسبة السنة الجديدة.
وتجري القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، منذ سنوات، مفاوضات شاقة بشأن سد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل، للحيلولة دون أن يؤثر سلبًا على دولتي المصب، مصر والسودان.
وهنأ الرئيس الإثيوبي، ملاتو تشومي، اليوم، الشعب الإثيوبي بحلول السنة الإثيوبية الجديدة.
وقال ملاتو ، خلال كلمة له، إن إثيوبيا حققت خلال الأشهر الأربعة الماضية "إنجازات هائلة"، منذ تولي أبي أحمد السلطة، وفق الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء.
وأضاف أن إثيوبيا تعمل على تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتطوير المجتمع المدني، لتحقيق مصالح الشعب الإثيوبي.
وبدأت احتفالات الإثيوبيين بالسنة الجديدة، منذ أسبوع، في العاصمة أديس أبابا وغيرها من المدن.
وبداية السنة الجديدة، غدا الثلاثاء، إجازة رسمية.
وفي اليوم الأول من السنة، يرتدي الإثيوبيون الزي الشعبي، وغالبا ما يكون أبيضًا تفاؤلًا واستبشارًا بالعام، ويتبادل التهنئة بكلمة "انقوطاطاش".
ويزينون المنازل والطرقات بزهور صفراء تتميز بها إثيوبيا، ويتفاءلون بظهور هذه الزهور في أول شهر من السنة الإثيوبية، وهو شهر "مسكرم". 

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