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مصرع 18 إثر انفجار مستودع غاز بنيجيريا

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نيجيريا: مجهولون يضرمون النار في خط غاز النيجر
نيجيريا: مجهولون يضرمون النار في خط غاز النيجر

المصريون ووكالات

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لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين، يوم الإثنين، إثر انفجار مستودع غاز، وسط نيجيريا، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن ياكوبو شارلز، سائق تاكسي من شهود عيان قوله إن "الانفجار وقع في مستودع غاز بمدينة لافيا، عاصمة ولاية ناساراوا (وسط)".
بدورها، أكدت الشرطة النيجيرية الواقعة، دون إعطاء أي تفاصيل حول وقوع ضحايا.
من جهته، وصف رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، بوكولا ساراكي، الانفجار بأنه "مروع".
وفي تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر" قال ساراكي إنه التقى بعدد من الناجين ويصلي من أجل عائلات الضحايا.
يشار أن العديد من موزعي الغاز يديرون مستودعات صغيرة في المدن النيجيرية دون تدابير قوية لتنظيم أنشطتهم؛ ما يؤدي إلى حدوث انفجارات متكررة.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي 10 أشخاص مصرعهم في انفجار مماثل بولاية لاغوس . -

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