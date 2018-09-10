أول سفينة "ذاتية الطاقة" في العالم ترسو بالمغرب

10 سبتمبر 2018 - 11:56 م

حطت السفينة البيئية "إنرجي اوبزرفر"، الإثنين، بمرفأ مدينة طنجة، أقصى شمالي المغرب، ضمن جولة توعوية عالمية بالجوانب المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة.



وانطلقت السفينة من ميناء سان لومان الفرنسي في يونيو/حزيران 2017، في جولة عالمية، تستغرق 6 سنوات.



وقال جيروم دولافوس، ربان السفينة، في تصريحات للصحفيين، بينهم مراسل الأناضول، إن تنظيم هذه الجولة العالمية يهدف إلى "نشر قيم تعليمية خاصة بالتنمية المستدامة".



وأضاف دولافوس، أن السفينة ستقوم برحلات بحرية تستخدم فيها طاقة متجددة بنسبة 100% ، مما يحول دون انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو الجسيمات الدقيقة.



ودعا إلى ضرورة انخراط حكومات العالم في مساعي التحول إلى الطاقات البديلة، بدل الاستمرار في الاعتماد على المصادر الأحفورية، بكل ما تحمله من سلبيات على المناخ.



وتعد سفينة "انرجي أوبزرفر"، التي قطعت حتى محطتها بميناء طنجة المغربية، نحو 9000 ميل بحري، أول تجربة من نوعها في العالم، حيث تعتمد على توليد ذاتي للطاقة، دون انبعاث اي نوع من الغازات.

