تركيا تقلب الطاولة على السويد في دوري أمم أوروبا

10 سبتمبر 2018 - 11:58 م

قلب المنتخب التركي، يوم الإثنين، تأخره بهدفين لفوز بثلاثية على مضيفه السويد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



تقدم المنتخب السويدي بهدفين عن طريق إيزاك تيلين وفيكتور كلايسون في الدقيقين 35 و49 من زمن اللقاء.



وعاد المنتخب التركي بثلاثية عبر "هاكان جالهان أوغلو" و"أمره آق بابا" (هدفين) في الدقائق 51 و88 و90 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، ارتقى المنتخب التركي للمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف روسيا، فيما ظل المنتخب السويدي دون رصيد من النقاط في المركز الثالث.



ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.









