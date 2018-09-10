  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:13 ص
بحث متقدم
مقتل 6 مدنيين في قصف للنظام على إدلب

الأمم المتحدة تحذّر من "أكبر خسائر بشرية" في القرن الـ21

خليل الحية

"حماس" تفتح النار على "أبو مازن" بسبب مفاوضات القاهرة

أبي أحمد علي

رئيس وزراء إثيوبيا يشكر مصر على هذا الأمر

قضية فض رابعة

الردود على إعدامات «رابعة» تشعل غضب«البرلمان»

العقارات

حقيقة انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

أرشيفية

فرض رسوم على حقائب ركاب القطارات

الدولار

تراجع مفاجئ في سعر الدولار

اعتداء جنسى على أطفال بدار ايتام فى الإسماعيلية

موظفان بدار أيتام يعتديان جنسيًا على أطفالها

المتهم بذبح أسرته

بالفيديو.. قاتل أسرته بالشروق يكشف مفاجأة عن ذبح أطفاله

محمد صلاح

تجدد أزمة «صلاح».. وتخبُط داخل اتحاد الكرة

تركيا تقلب الطاولة على السويد في دوري أمم أوروبا

الرياضة

منتخب تركيا في اليورو 2016
منتخب تركيا في اليورو 2016

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. «مودريتش» أفضل لاعب في أوروبا

#

إعلامية تدعو على راموس بسبب إصابة صلاح

#

بالفيديو.. ليفربول«صلاح» يكتسح روما بخماسية

#

الشوط الأول.. ليفربول يضرب السيتي بثلاثية

قلب المنتخب التركي، يوم الإثنين، تأخره بهدفين لفوز بثلاثية على مضيفه السويد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لدوري القسم الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
تقدم المنتخب السويدي بهدفين عن طريق إيزاك تيلين وفيكتور كلايسون في الدقيقين 35 و49 من زمن اللقاء.
وعاد المنتخب التركي بثلاثية عبر "هاكان جالهان أوغلو" و"أمره آق بابا" (هدفين) في الدقائق 51 و88 و90 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، ارتقى المنتخب التركي للمركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف خلف روسيا، فيما ظل المنتخب السويدي دون رصيد من النقاط في المركز الثالث.
ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.


وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مترو الأنفاق يكشف الفئات المستثناة من إلغاء التخفيض
» نجل مرتضى منصور يصدم نجم الزمالك
» «الأسطى شريفة».. سيدة مصرية بألف رجل
» تصعيد خطير من «ترامب» ضد الفلسطينيين
» قائد القيادة المركزية الأمريكية في مصر لهذا السبب
» جماهير ليفربول تهاجم «فيفا» بسبب «صلاح»
» إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة
» محاكمة حارس منتخب فرنسا أمام القضاء الإنجليزي
» ضبط رجل أعمال هارب من 340 سنة حبس
» «الأهلي» يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة حوريا الغيني
» شيخ الأزهر يطالب العالم بإيقاف الجرائم ضد الروهنجيا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا