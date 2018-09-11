البرتغال تجتاز إيطاليا في دوري أمم أوروبا

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اجتاز المنتخب البرتغالي، الإثنين، ضيفه المنتخب الإيطالي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري القسم الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
أحرز هدف اللقاء الوحيد أندريه سيلفا في الدقيقة 48 من زمن المباراة.بهذه النتيجة، ارتقى المنتخب البرتغالي لصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما تجمد رصيد المنتخب الإيطالي عند نقطة واحدة في المركز الثالث والأخير بفارق الأهداف عن بولندا.
ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأول على المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.
وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا. -

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