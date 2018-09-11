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"إعلام المصريين" تستحوذ على أسهم "المستقبل القابضة للإعلام"

مال وأعمال

البورصة
البورصة

المصريون ووكالات

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أعلنت مجموعة إعلام المصريين عن تفعيل شراكتها الأكبر في 2018 وذلك بعد أن تمكنت من إنهاء الاتفاق وشراء الحصة الحاكمة بنسبة 51% من أسهم مجموعة المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات، بهدف توحيد الجهود المبذولة من أجل تقديم خدمات إعلامية مميزة في السوق المصري والعربي، وهو الأمر الذي جاء التحضير له على عدة مراحل من المجموعتين في إطار هيكلة جديدة، لينتج عنها كيان أكبر يستفيد منه المصريون وكافة متلقي الخدمات الإعلامية في المنطقة العربية. 
وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة مجموعتي إعلام المصريين والمستقبل القابضة للإعلام، خلال ترحيبه بانضمام المهندس محمد الأمين إلى عضوية مجلس إدارة إعلام المصريين للخدمات الإعلامية، إن «هذه الخطوة قد جاءت في إطار سعي المجموعة لتقديم كل ما هو مميز للسوق المصري والعربي، من خلال كيان قوي تجتمع فيه مقومات النجاح وكذا تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزاً، وأن هذه الشراكة تأتي في إطار السعي من أجل تنظيم السوق والتي طالما نادى بها الجميع على مدار السنوات القليلة الماضية»، وأضاف تامر مرسي بأن المجموعة ستبقي على كافة الإدارات والعاملين بمجموعة المستقبل والالتزامات القائمة للمجموعة. 
وأبدى محمد الأمين ترحيبه بالانضمام لمجلس إدارة إعلام المصريين للخدمات الإعلامية والاكتفاء بدوره في مجلس إدارة إعلام المصريين. 
يذكر أن مجموعة إعلام المصريين هي المالكة لشبكة قنوات أون وشبكة قنوات الحياة وتدير شبكة راديو النيل، كما تقدم المجموعة الخدمات الصحفية من خلال عدد من الإصدارات اليومية والأسبوعية والشهرية باللغتين العربية والإنجليزية، كما تقدم «إعلام المصريين» من خلال شركاتها مختلف الخدمات الإعلانية والتسويقية والعلاقات العامة بخلاف شركات المجموعة الرائدة في الإنتاج الدرامي والتسويق الرياضي وإدارة المنشآت الرياضية.

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