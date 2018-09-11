» مترو الأنفاق يكشف الفئات المستثناة من إلغاء التخفيض

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المصريون ـ متابعات

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كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن أن قرار الشركة يوم الأثنين بإلغاء الخصومات  الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو، لا يشمل العسكريين والشرطة، أو الغاء للميزات الممنوحة لاشتراكات كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر ذوي الإحتياجات الخاصة.
وأوضحت الشركة في بيانها أن هناك تنسيق بين الشركة ونقابة الصحفيين فيما يخص تفعيل اشتراكات للصحفيين، وأكدت شركة المترو أن القرار جاء مع اقتراب بدء الدراسة وما ينتج عن هذا الزحام المتوقع على شبابيك التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق من مشاكل عديدة في الخدمة المقدمة للركاب، ودعت الشركة كافة الفئات إلى الاستفادة بالاشتراكات التي توفرها الشركة.

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