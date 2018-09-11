من يمتلك هذا الأمر الهام سينتصر في الحرب العالمية القادمة

11 سبتمبر 2018 - 12:46 ص

أكد الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يؤسس فرع جديد داخل الجيش الأمريكي وهو فرع الفضاء، مستشهدًا بقول ترامب «الهيمنة والسيطرة لنا».



وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامجه «الطبعة الأولى» على قناة «دريم»، أن من يملك الحرب الفضائية هو من يملك الحرب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن من يملك الحرب الإلكترونية هو من ينتصر في الحرب العالمية القادمة.



وأشار إلى أن هناك سباق سلمي وعسكري للفضاء، حيث إن الأمريكان منذ عقود طويله لم يعدوا للقمر مرة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم انطلاق رحلة للفضاء بها بشرأمريكيين، كما عزمت أمريكا على إقامة قاعدة قرب القمر، وقاعدة على القمر ذاته.