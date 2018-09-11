"التعليم" تكشف معلومة هامة عن مراكز الدروس الخصوصية

11 سبتمبر 2018 - 12:51 ص

أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ليست مختصة بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية أو ما يطلق عليها «السناتر التعليمية»، موضحًا أنه يتم فقط توجيه الضوء وإبلاغ وزارة الداخلية والمحافظين بوجود سنتر تعليمي في مكان ما، فيما تتولى تلك الجهات إغلاقه والتحقيق مع مسؤوليه.



وأوضح «خيري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أنه سيتم إلغاء الدروس الخصوصية في المنظومة التعليمية الجديدة، حيث إن الطلاب الذين سيحصلوا على دروس خصوصية سيروا بأن الامتحانات جاءت خارج المنهج.

