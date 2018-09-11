» هذا ما قاله البيت الأبيض عن تعديل الدستور لعزل ترامب

11 سبتمبر 2018 - 12:55 ص

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، الإثنين، ادعاءات ساقها كاتب مجهول الهوية في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي من أن حديثًا داخليًا يجري حول تفعيل التعديل ال25 من الدستور لعزل الرئيس ترامب.



وقالت ساندرز، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، «إن هذا النحو من الكلام يعتبر إهانة لحوالي 62 مليون ناخب أمريكي صوّتوا لترامب ودعموا أجندته وهم الآن مبتهجون بنجاحاته على صعيد تنفيذ تلك الأجندة كل يوم، فضلا عن أن مجرد حدوث مثل هذا النقاش هو أمر مثير للسخرية».



وجاء في المقال المشار إليه: «في ظل حالة عدم الاستقرار التي لاحظها عديدون، فقد كانت هنالك أصوات هامسة داخل مجلس الوزراء تنادي بتفعيل التعديل الـ25 من الدستور، وهي الخطوة الكفيلة ببدء عملية معقدة للتخلص من الرئيس».



ويقول البند الرابع من التعديل ال25 إن نائب الرئيس وغالبية مجلس الوزراء يمكنهم إشعار قادة مجلسي النواب والشيوخ بأن «الرئيس غير قادر على القيام بمهام السلطة وواجبات منصبه».



وفور حدوث ذلك، يباشر نائب الرئيس دور «الرئيس بالنيابة».



وأثار المقال موجة عارمة من الغضب داخل البيت الأبيض تركت الرئيس ترامب «مهووسا» بالكشف عن هوية كاتبه، ويشهد البيت الأبيض تضييقا للخناق حول الكاتب المحتمل.

