البيت الأبيض يكشف معلومة هامة عن زعيم كوريا الشمالية

11 سبتمبر 2018 - 01:05 ص

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب تلقّى رسالة «ودّية جدّا» و«إيجابية جدّا» من الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يعرب فيها الأخير عن رغبته بإجراء «لقاء جديد» مع الرئيس الأمريكي.



وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأمريكية، ساره ساندرز، الاثنين، إنّ «الهدف الأساسي من الرسالة هو الإعداد للقاء جديد مع الرئيس. نحن منفتحون وقد باشرنا التنسيق» لعقد هذه القمة التي ستكون الثانية بعد اللقاء الأول التاريخي الذي جمع بين ترامب وكيم، 12 يونيو، في سنغافورة.



ولم تكشف المتحدثة عن مكان أو زمان انعقاد هذه القمة الثانية المحتملة.

