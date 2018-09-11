مشعل: نريد إنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة دون تفاوض مباشر

11 سبتمبر 2018 - 01:26 ص

قال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، خالد مشعل، إن "الحركة تريد إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، دون التفاوض المباشر مع إسرائيل".



وتفرض إسرائيل حصارًا على غزة، منذ فوز "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية، عام 2006، وشددته في العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع، ضمن خلافات مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بزعامة الرئيس، محمود عباس.



وأضاف مشعل، في حوار مع قناة "الجزيرة" القطرية، مساء الإثنين، أن "إسرائيل لا يمكن أن تعطينا الأرض والسيادة إلا إذا أُجبرت، كما أجبرت على الخروج من قطاع غزة".



وتبذل مصر جهود وساطة لإقرار تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، يتردد أنها تتضمن البدء في رفع الحصار عن القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة يعانون أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية.



واحتلت إسرائيل غزة في حرب يونيو/ حزيران 1967، وانسحبت منها، عام 2005، وفقًا لخطة تسميها "فك الارتباط الأحادي".



وشدد مشعل على أن حركة حماس "لا تسعى إلى استرضاء أحد على حساب ثوابتها".



وتابع: "حماس لو أرادت أن تجامل الغرب لرأيتموها في البيت الأبيض، والعواصم الأوروبية".



وتطرق مشعل إلى ملف المصالحة الفلسطينية، بقوله إن "حماس قدمت كل ما يلزم من أجل تحقيق المصالحة، وقامت بخطوات كبيرة، لكن الإخوة في رام الله (يقصد السلطة الفلسطينية وحركة فتح) لم يتلقوا الفرصة".



ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس"، في حين تدير حركة "فتح" الضفة الغربية.

