» تفاصيل القبض على فنان إماراتي شهير بتهمة الدعارة

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حبس شبكة دعارة رأس التين بالإسكندرية
حبس شبكة دعارة رأس التين بالإسكندرية

المصريون ووكالات

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واشنطن.. توقيف 74 شخصًا بتهمة "الاحتيال الإلكتروني"

قامت قوات الأمن بمراكش في المغرب، بإلقاء القبض على الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، رفقة 11 شخصًا من جنسيات إماراتية وسعودية و30 فتاة مغربية.
كانت قد داهمت قوات الشرطة إحدى الفيلات بحي النخيل بمراكش، على إثر توصلهم بشكوى من الجيران، وتم ضبط المتهمين.
وذكرت مواقع مغربية أنّ الفنان الإماراتي كان في حالة سكر رفقة باقي الأشخاص المتواجدين في الفيلا، والذين وجهت لهم تهمة الدعارة والفساد والسكر.
ومن المقرر تقديم الفنان والشباب الذين تم ضبطهم معه إلى النيابة العامة للنظر في التهم الموجهة إليهم.

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