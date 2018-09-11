» تفاصيل القبض على فنان إماراتي شهير بتهمة الدعارة

11 سبتمبر 2018 - 02:04 ص

قامت قوات الأمن بمراكش في المغرب، بإلقاء القبض على الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، رفقة 11 شخصًا من جنسيات إماراتية وسعودية و30 فتاة مغربية.



كانت قد داهمت قوات الشرطة إحدى الفيلات بحي النخيل بمراكش، على إثر توصلهم بشكوى من الجيران، وتم ضبط المتهمين.



وذكرت مواقع مغربية أنّ الفنان الإماراتي كان في حالة سكر رفقة باقي الأشخاص المتواجدين في الفيلا، والذين وجهت لهم تهمة الدعارة والفساد والسكر.

