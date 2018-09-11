مبروك عطية يشتم منفذ مذبحة الشروق بأمه: يا ابن (الـ...)

11 سبتمبر 2018 - 06:20 ص

كشف الداعية الإسلامي مبروك عطية عن رأيه في مذبحة الشروق التي قام فيها زوج بذبح زوجته وأبنائه لشك في سلوك الأم .



وقال "عطية" في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" : "يا ابن المجنونة .. بتقتل مراتك وأولادك عشان مجرد شك؟.. معندناش في الإسلام شك .. عندنا 4 شهود".



وأضاف: "هو أنت لما تقتل أولادك كدة أترد لك شرفك يا ابن المجنون؟ .. عندنا في الإسلام كل مشكلة ولها حل ولو كنت تشك في زوجتك فعليك بتطليقها وتركها لزوج آخر لأنه لا شيء يساوي القتل".



الفيديو:





