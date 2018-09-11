بيع مجموعة قنوات "CBC" .. و هذا هو المشتري

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قناة سى بى سى

استحوذت شركة إعلام المصريين على نسبة 51% من مجموعة قنوات "سي بي سي" المملوكة للمجموعة المستقبل القابضة للإعلام والاتصالات .

وأكد تامر مرسي - رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين والمستقبل القابضة للإعلام- في بيان  ترحيبه بانضمام المهندس محمد الأمين إلى عضوية مجلس إدارة إعلام المصريين للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد جاءت فى إطار سعى المجموعة لتقديم كل ما هو مميز للسوق المصرى والعربى من خلال كيان قوى تجتمع فيه مقومات النجاح وكذا تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزًا؛ وأن هذه الشراكة تأتى فى إطار السعى من أجل تنظيم السوق، والتى طالما نادى بها الجميع على مدار السنوات القليلة الماضية؛ وأضاف تامر مرسى بأن المجموعة ستبقى على كافة الإدارات والعاملين بمجموعة المستقبل والالتزامات القائمة للمجموعة.

ورحب محمد الأمين بانضمامه لمجلس إدارة إعلام المصريين للخدمات الإعلامية والاكتفاء بدوره فى مجلس إدارة “إعلام المصريين”.

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