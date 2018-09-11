بعد ندمه على عدم التعاقد مع "صلاح" .. يدخل العناية المركزة

11 سبتمبر 2018 - 08:07 ص

تعرض والتر ساباتيني - مدير نادي سامبدرويا الإيطالي - لأزمة قلبية حادة ونُقل على إثرها إلى العناية المركزة .



وكشف النادي أن مديره مازال تحت الملاحظة وبخاصة أنه معروف عنه العصبية والشراسة في التدخين.



وأعلن "ساباتيني" في وقت سابق إبان توليه إدارة نادي روما الإيطالي ندمه على عدم التعاقد مع نجمنا المصري محمد صلاح في يناير من عام 2015 بعد مغالاة نادي تشيلسي في طلباته المادية ، ومن ثم اشتراه روما بعدها بسعر أكبر ، ليذهب بعدها "ساباتيني" للصين ثم يعود ليتفاجأ أن صلاح رحل إلى ليفربول.

