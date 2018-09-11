» شركة تركية تسخر من أمريكا وتنتج "مخلل الدولار"

11 سبتمبر 2018 - 08:36 ص

كشفت وكالة "ترك برس" عن قيام شركة متخصصة في الصناعات الغذائية بإنتاج نوع من أنواع المخلل يسمى "مخلل الدولار".



وعرضت الشركة منتجاتها من المخللات، بالإضافة إلى علب "مخلل الدولار" في معرض لعينات المخلل، يُقام في مدينة أورهان غازي بولاية بورصة.

وخلال المعرض قدمت الشركة علبا من "مخلل الدولار" لرئيس بلدية أورهان غازي ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت حصارجيكلي أوغلو.

وأكدت أنها لن تقوم برفع أسعار المنتجات رغم انخفاض سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، وتصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.