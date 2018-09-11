وبحسب ما أعلنته وزارة الثقافة الإيطالية، فإن باحثي الآثار وجدوا القطع النقدية الذهبية في جرة لها مقبضان اثنان في منطقة كومو.

وأضافت، أن قطع المعدن الأصفر التي جرى العثور عليها في حفرة موحلة تعود إلى القرنين الرابع والخامس للميلاد.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة الإيطالية، قطعا كثيرة من الذهب وقد تراكمت في جرة مكسورة وتسرب إليها الماء من الخارج.

وأعرب وزير الثقافة الإيطالي، ألبيرتو بونيسولي، عن سعادته بالعثور على الجرة، وقال إن الاكتشاف جعله يحس بالفخر.

وأوضح في تدوينة على موقع فيسبوك، أن المعلومات التفصيلية بشأن القطع الذهبية سواء تعلق الأمر بالأهمية التاريخية أو الثقافية، فالثابت فيما حصل هو أن الباحثين عثروا على كنز أثري مهم.

ووفق ما نقلت "إي بي سي نيوز"، لم تُعلن بعد تقديرات لقيمة القطع الذهبية الثمينة التي تم إيجادها في الجرة الرومانية.

وجرى العثور على الجرة في مسرح تاريخي يعرف بـ"تياترو كريسوني" أُغلق ودُمر سنة 1997، وفي سبتمبر الجاري قادت أشغال إعادة تهيئة الموقع الأثري إلى الجرة المملوءة بالذهب.

وتقع مدينة كومو في الشمال الإيطالي على مقربة من الحدود مع سويسرا، كما تبعد الحاضرة بساعة واحدة عن ميلانو وأربع ساعات في القطار عن العاصمة روما.