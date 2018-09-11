  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:18 ص
بحث متقدم
خاشقجي : إخوان المغرب تطوروا لابتعادهم عن "السلفية"

خاشقجي : إخوان المغرب تطوروا لابتعادهم عن "السلفية"

أرشفية

مبارك: الإخوان لا يتحاورون إلا بالرصاص

صورة من الفيديو

شاهد.. فتاة تتحرش بالشباب فى ميدان رمسيس

جوازات سفر لدخول الجنة

جوازات سفر لدخول الجنة

الدولار

تعرف علي أعلى البنوك سعراً للدولار

مبروك عطية

مبروك عطية يشتم منفذ مذبحة الشروق بأمه: يا ابن (الـ...)

إيمان عز الدين

شاهد .. أول صورة لإيمان عز الدين عقب إجرائها جراحة خطيرة

صلاح

بعد ندمه على عدم التعاقد مع "صلاح" .. يدخل العناية المركزة

سي بي سي

بيع مجموعة قنوات "CBC" .. و هذا هو المشتري

منفذ مذبحة الشروق

أغرب ما قاله منفذ مذبحة الشروق في التحقيقات

في القليوبية..

أكتوبر.. المؤتمر الأول للجودة بطب جامعة بنها

قبلي وبحري

كلية طب بنها
كلية طب بنها

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

"القاضي": جامعة بنها نجحت في تقليل قوائم الانتظار بمستشفياتها

#

افتتاح مؤتمر تطوير علوم وممارسات التمريض بجامعة بنها

#

سرقة فيلا "عمرو أديب" بأكتوبر

#

رئيس جامعة بنها يتلقي أوراق 11 مرشحا لمنصب عميد طب بنها

مبادرة

تعليم

الرئيس

السيسي

القليوبية

تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وبرئاسة الدكتورة إيمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى ببنها تقيم وحده إدارة الجودة بكلية الطب ببنها المؤتمر الأول للجودة بالكلية تحت عنوان (الجودة بين النظرية والتطبيق) ابتداء من الاثنين الأول من أكتوبر حتى الأربعاء الثالث من نفس الشهر.

وسيناقش المؤتمر أربعة موضوعات مهمة هى نظريات الجودة وطرق تطبيقها ودور الطلاب فى تطبيقات الجودة فى مراحل التعليم المختلفة وكذلك متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالى وتجديد الاعتماد وأيضًا طرق التعليم الطبي الحديثة وتحديات بدء تفعيل المعايير الأكاديمية القومية الجديدة لدراسة الطب البشرى والتى سيبدأ العمل بها بداية من العام الدراسى الجارى.

وسيبدأ المؤتمر أنشطته بإذن الله فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها وبحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية التعليم بالقليوبية وعدد من مدراء المدارس تفعيلاً للأنشطة المجتمعية التكاملية لوحده إدارة الجودة  وتأصيلاً لثقافة الجودة بين طلاب مراحل التعليم المختلفة كما سيتم أيضاً بالقاعة عرض لملخصات أبحاث جودة تطبيقية من قبل فرق الجودة المختلفة بكلية الطب.

ويقوم الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالى الأسبق للأنشطة الطلابية بعضوية اللجنة المنظمة للمؤتمر ويشرف ممثلاً عنها على تنظيم أحداث الْيَوْمَ الأول وجلسته الافتتاحية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مقترح من سما المصري لمواجهة الانتحار فى المترو
» كواليس طلاق ناهد السباعي في ليلة زفافها
» مهارات إسعافية عليك معرفتها لإنقاذ طفلك
» علماء يرصدون إشارات غريبة من الفضاء .. وتفسيرات غامضة
» مستكشفون يعثرون على كنز لا يقدر بثمن في إيطاليا
» عمليات بحث مكثفة عن مطرب شهير بعد سقوطه في البحر
» شركة تركية تسخر من أمريكا وتنتج "مخلل الدولار"
» قصة رجل رفضه مطعم "كنتاكي" فأصبح الأغنى في العالم
» ابنة ستيف جوبز تفضحه: كان يقوم بأفعال مشينة أمامي
» تفاصيل القبض على فنان إماراتي شهير بتهمة الدعارة
» فرض رسوم على حقائب ركاب القطارات

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا