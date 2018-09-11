أكتوبر.. المؤتمر الأول للجودة بطب جامعة بنها

11 سبتمبر 2018 - 09:17 ص

تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وبرئاسة الدكتورة إيمان البيطار القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى ببنها تقيم وحده إدارة الجودة بكلية الطب ببنها المؤتمر الأول للجودة بالكلية تحت عنوان (الجودة بين النظرية والتطبيق) ابتداء من الاثنين الأول من أكتوبر حتى الأربعاء الثالث من نفس الشهر.

وسيناقش المؤتمر أربعة موضوعات مهمة هى نظريات الجودة وطرق تطبيقها ودور الطلاب فى تطبيقات الجودة فى مراحل التعليم المختلفة وكذلك متطلبات اعتماد مؤسسات التعليم العالى وتجديد الاعتماد وأيضًا طرق التعليم الطبي الحديثة وتحديات بدء تفعيل المعايير الأكاديمية القومية الجديدة لدراسة الطب البشرى والتى سيبدأ العمل بها بداية من العام الدراسى الجارى.

وسيبدأ المؤتمر أنشطته بإذن الله فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها وبحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية التعليم بالقليوبية وعدد من مدراء المدارس تفعيلاً للأنشطة المجتمعية التكاملية لوحده إدارة الجودة وتأصيلاً لثقافة الجودة بين طلاب مراحل التعليم المختلفة كما سيتم أيضاً بالقاعة عرض لملخصات أبحاث جودة تطبيقية من قبل فرق الجودة المختلفة بكلية الطب.

ويقوم الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالى الأسبق للأنشطة الطلابية بعضوية اللجنة المنظمة للمؤتمر ويشرف ممثلاً عنها على تنظيم أحداث الْيَوْمَ الأول وجلسته الافتتاحية.