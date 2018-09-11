تعرف علي درجات حرارة اليوم

11 سبتمبر 2018 - 09:29 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء 11 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يأتى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 34

وسط الدلتا 25 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

السلوم 21 30

سيوة 23 33

بورسعيد 25 30

دمياط 25 29

العريش 22 32

رفح 21 32

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 33

رأس سدر 24 35

نخل 17 33

نويبع 26 34

طابا 23 32

كاترين 14 30

الطور 28 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 27 34

الفيوم 25 34

بنى سويف 25 34

المنيا 24 35

أسيوط 23 35

سوهاج 24 36

قنا 25 37

الأقصر 25 38

أسوان 27 39

أبوسمبل 28 38

الوادى الجديد 27 37

شلاتين 28 36

أبو رماد 29 35

رأس حدربة 29 34

حلايب 30 34