11 سبتمبر 2018 - 09:29 ص

عثر الشباب العراقيون علي جوازات سفر أثناء اقتحام القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة .

وتداول النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي صور جوازات سفر لدخول الجنة وتأمين إلهي.

وسخر النشطاء علي الصور قائلين : صورة التقطها شبان عراقيون اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة .. القنصلية الإيرانية تعطي جواز سفر لدخول الجنة وتأمين إلهي .

وتساءلوا في القصر الجمهوري السوري هل سنجد مثل هذه الصكوك ..أعتقد سنجد أكثر من ذلك.

يذكر أنه قد تم في وقت سابق الكشف عن عن صورة لجواز سفر إيراني يخول لحامله دخول الجنة، وأن الجواز أصدر من قبل آية الله الخميني لإتباعه الشيعة.

وتعتبر هذه عادة قديمة لدي الشيعة ، حيث يتم خداع البسطاء بمثل هذه الطرق فقد استخدمت مثل هذه الطريقة في زمن "الحشاشين" في قلاع "آلموت" ، بواسطة الحسن الصباح عام 1094م.

كما ظهر بعده بأربعمائة سنة "البابا لاون العاشر" ، والذي أصدر صكوك الغفران وباعها من أجل بناء كنائس.

و قامت أيضا فرقة صوفية في لندن ببيع صكوك بدخول الجنة لأتباعها بعشرة جنيهات.