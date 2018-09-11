مبارك: الإخوان لا يتحاورون إلا بالرصاص

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو قديم للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وهو  يتحدث عن جماعة الإخوان.

ويظهر المقطع الرئيس مبارك وهو يقول عن الجماعة: "لا علاقة لها بالديمقراطية، وإن وصلت للحكم، ستقصى الجميع".

وأضاف مبارك في الفيديو المتداول: "أوعوا تصدقوا أنهم عايزين ديمقراطية، بيستغلوها للوصول إلى الحكم، وإن نجحوا في ذلك ستكون الديكتاتورية بشعة، وسيكفرون كل شيء على وجه الأرض".

وتابع: "جماعة الإخوان لا تعرف الحوار إلا عن طريق القنابل والرصاص"، مستطردًا: "وكالات الأنباء العالمية، كانت تتجاهل شهداء الشرطة الذي استشهدوا إثر مواجهات مع هذه الجماعات الإرهابية، وتذهب إلى الإرهابيين لتنقل عنهم استهداف الأمن لهم، وكأنهم لا يرون في هذه المواجهة إلا هؤلاء وحقوقهم فقط".


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