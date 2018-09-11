» كواليس طلاق ناهد السباعي في ليلة زفافها

11 سبتمبر 2018 - 09:46 ص

ما زال الغموض يحيط بما حدث ليلة زفاف الفنانة ناهد السباعي من رجل الأعمال محمد عبد ربه، وأثيرت عدة تساؤلات عن حقيقة انفصالهما رسميا، خاصة أن الفنانة أغلقت هاتفها تماما ولم توضح لقريب أو بعيد السبب الحقيقي وراء إلغاء الزفاف.

ناشدت الإعلامية مروة صبري، الفنانة ناهد السباعي لتوضيح حقيقة ما حدث يوم حفل زفافها الملغي.

وطالبت صبري السباعي، بفتح هاتفها المحمول للاطمئنان عليها، وتوضيح سبب إلغاء حفل زفافها بعد أن أكد مقربون من العريس وقوع الطلاق بعد فشل جلسة الصلح.

وأضافت صبري أنها تلقت عشرات الاتصالات من نجوم الفن ورجال الإعلام لتوصيل مناشدة علنية إلى ناهد السباعي، بعد أن أغلقت ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي هاتفها المحمول تماماً، وأكدت تسريبات حدوث مشاجرة تطورت حتى ألقى العريس يمين الطلاق.

من جانبه نفى رجل الأعمال محمد عبد ربه ما تردد من أخبار خلال الفترة الماضية حول انفصاله رسميًا عن ناهد السباعي بعد إلغاء حفل زفافهما بشكل مفاجئ قبل إقامته بساعات في العين السخنة .

وأكد محمد عبد ربه عبر صفحته الخاصة على فيس بوك أن ما تردد حول الإلغاء غير صحيح وكتب: "الأهل والأصدقاء.. نعتذر لكم جميعًا.. تم تأجيل حفل الزفاف لظروف طارئة".