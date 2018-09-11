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مقترح من سما المصري لمواجهة الانتحار فى المترو

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الفنانة سما المصري
الفنانة سما المصري

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تقدمت الفنانة سما المصري، بطلب لرئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق لإنشاء أكشاك  يتواجد بها أطباء نفسيون في محطات مترو الأنفاق، موضحة أنها متبرعة بالنفقات اللازمة لإقامة هذه الأكشاك من أجل المساهمة في الحد من نسب الانتحار.

وكتبت سما، في الطلب المقدم إلى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق: "أرجو التفضل بالموافقة على تخصيص أماكن بمحطات مترو الأنفاق، لمواجهة المقبلين على الانتحار والحد من ظاهرة الانتحار، وذلك بالمساحات التي تختارونها وسأقوم بالتبرع بالأكشاك وأجور الأطباء النفسيين".



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