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حملات أمنية لملاحقة العناصر الإجرامية فى المحافظات

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد الشربينى

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يواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأمن المركزى ومديريات الأمن بالمحافظات حملات ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الأنشطة الإجرامية، واستهداف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.

وعززت وزارة الداخلية من تواجدها اليوم بمحيط المناطق الحيوية ودور العبادة والمواقع الشرطية واستعانت أجهزة الأمن بالسيارات الشرطية الحديثة المزودة بكاميرات المراقبة لرصد المخالفات المروية على الطرق .

كما فعلت أجهزة البحث الجنائى الأكمنة الحدودية بين المحافظات ، وتوسيع دائرة الاشتباه  بالتزامن مع قيام قطاع الأمن الوطنى بتوجيه ضربات استباقية على أوكار الإرهابية.

يأتى ذلك فى إطار متابعة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لحملات الأمنية المكثفة التى شنتها أجهزة الأمن بالوزارة لضبط الأسواق، والسيطرة على مواقف سيارات الأجرة على مستوى الجمهورية، للتأكد من تفعيل التعريفة المقررة ومتابعة مدى التزام السائقين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بها، وبيع المواد البترولية للمواطنين دون أى معوقات وعدم تخزينها.

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