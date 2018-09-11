  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:51 ص
بحث متقدم
المتهم بذبح أسرته

قرار جديد من النيابة ضد ذابح أسرته بالشروق

هجمات 11 سبتمبر ارشيفية

كيف أحيت الولايات المتحدة ذكرى 11 سبتمبر؟

صورة الخبر

حقوقيون: "قد نشهد إبادة للمسلمين في ألمانيا"

أردوغان : لن نترك السوريين تحت رحمة " بشار"

أردوغان: لن نترك السوريين تحت رحمة "بشار"

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

بالأرقام.. "صلاح" أقوى لاعب عربى

فودة والاسواني

الأسوانى يتضامن مع "فودة" فى قضية التحرش

صورة من الفيديو

شاهد.. فتاة تتحرش بالشباب فى ميدان رمسيس

نهر نفايات يتحرك في دولة عربية..تعرف علي السبب

نهر نفايات يتحرك فى دولة عربية.. تعرف على السبب

خاشقجي : إخوان المغرب تطوروا لابتعادهم عن "السلفية"

خاشقجي: إخوان المغرب تطوروا لابتعادهم عن "السلفية"

أرشفية

مبارك: الإخوان لا يتحاورون إلا بالرصاص

الأسوانى يتضامن مع "فودة" فى قضية التحرش

آخر الأخبار

فودة والاسواني
فودة والاسواني

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

28 أكتوبر الحكم على متهم بأحداث محمد محمود

#

التحقيق مع سائق ترام مصر الجديدة

#

ضربة صادمة لـ"ترامب" من القضاء الأمريكي

#

الشوبكى يطالب بالشفافية والمحاسبة فى جريمة دير أبو مقار

دافع الكاتب والروائي علاء الأسواني على الهجوم الذي تعرض له الإعلامي يسري فودة والذي كان يعمل بقناة "دويتش فيلا" قبل أن يتوقف برنامجه، فيما ينسب له بأنه يتحرش بزميلاته بالعمل.

وقال "الأسواني" فى تغريدة بـ"تويتر": "الأكاذيب التى يرددها الإعلام عن يسري فودة لا يصدقها طفل، فهي نفس الطريقة لتشويه أنبل وأشجع شخصيات في مصر".

وتابع،: "يا حضرات يا ريت تشغلوا إعلاميين مخبرين أذكى من الأغبياء الذين يعملون الأن".

واختتم تدوينته بقوله: "كل التضامن مع الإعلامي الكبير يسرى فودة الذي يدفع ثمن دفاعه عن مبادئه واحترامه لنفسه".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "الأسواني" حيث قال محمد وفيق: "الحقيقة أنها صعب تصديقها وكويس جدًا أن حضرتك أتكلمت في الموضوع ده أستاذ يسري حد كلنا نعرف مدى مهنيته واحترامه".

وأضاف آخر: "اختلف معه لكن لا أصدق عنه أي نقيصة أخلاقية.. الراجل محترم".

وكانت بعض الأخبار قد تداولت على بعض المواقع الإخبارية تفيد بأن بعض زملاء "فودة" بقناة "دويتش فيلا" اتهموه  بالتحرش، ورفعوا دعوات داخل المحاكم الألمانية في هذا الشأن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» محمد صلاح يطرح سؤالًا لمتابعيه عن فيلم
» راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين
» سائق عن خاطفيه: "قالولى هنبيعك لتاجر بني آدمين"
» فنانة شهيرة تقاضي مخرجة بسبب فيلم إباحي
» روسيا تشارك فى أكبر مناورة عسكرية لها منذ الحرب الباردة
» مقترح من سما المصري لمواجهة الانتحار فى المترو
» كواليس طلاق ناهد السباعي في ليلة زفافها
» مهارات إسعافية عليك معرفتها لإنقاذ طفلك
» علماء يرصدون إشارات غريبة من الفضاء .. وتفسيرات غامضة
» مستكشفون يعثرون على كنز لا يقدر بثمن في إيطاليا
» عمليات بحث مكثفة عن مطرب شهير بعد سقوطه في البحر

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا