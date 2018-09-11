الأسوانى يتضامن مع "فودة" فى قضية التحرش

11 سبتمبر 2018 - 10:06 ص

دافع الكاتب والروائي علاء الأسواني على الهجوم الذي تعرض له الإعلامي يسري فودة والذي كان يعمل بقناة "دويتش فيلا" قبل أن يتوقف برنامجه، فيما ينسب له بأنه يتحرش بزميلاته بالعمل.

وقال "الأسواني" فى تغريدة بـ"تويتر": "الأكاذيب التى يرددها الإعلام عن يسري فودة لا يصدقها طفل، فهي نفس الطريقة لتشويه أنبل وأشجع شخصيات في مصر".

وتابع،: "يا حضرات يا ريت تشغلوا إعلاميين مخبرين أذكى من الأغبياء الذين يعملون الأن".

واختتم تدوينته بقوله: "كل التضامن مع الإعلامي الكبير يسرى فودة الذي يدفع ثمن دفاعه عن مبادئه واحترامه لنفسه".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "الأسواني" حيث قال محمد وفيق: "الحقيقة أنها صعب تصديقها وكويس جدًا أن حضرتك أتكلمت في الموضوع ده أستاذ يسري حد كلنا نعرف مدى مهنيته واحترامه".

وأضاف آخر: "اختلف معه لكن لا أصدق عنه أي نقيصة أخلاقية.. الراجل محترم".

وكانت بعض الأخبار قد تداولت على بعض المواقع الإخبارية تفيد بأن بعض زملاء "فودة" بقناة "دويتش فيلا" اتهموه بالتحرش، ورفعوا دعوات داخل المحاكم الألمانية في هذا الشأن.