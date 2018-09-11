خاشقجي : إخوان المغرب تطوروا لابتعادهم عن "السلفية"

11 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

قال جمال خاشقجي الكاتب والإعلامي السعودي إن إخوان المغرب يختلفون عن جميع الإخوان في باقي الدول العربية.

وتساءل في تدوينة مصغرة علي حسابه علي تويتر : سأعيد التغريد بسؤال لعل أحد المختصين بإخوان المغرب يجيبنا ، وذلك ردا علي حساب عين التي تساءلت " طيب ليش اخوان المغرب العربي تطورو هل له علاقه بموقعهم بقربهم من اوربا".

وأضاف خاشقجي في ردوده أن هناك حقائق أخرى: فإخوان قطر حلوا أنفسهم مبكرا، وإخوان الكويت تحولوا للعمل العلني المفتوح ، وإخوان عمان اصطلحوا مع الدولة وبعضهم وكلاء وزارة ، وإخوان الاْردن يعملون علنا وبترخيص ، وإخوان مصر أم الدنيا وصلوا الحكم، أما إخوان تونس والمغرب تطورا وعقبال البقية.

وثمن خاشقجي صحة ما يتداول أن كل أجنحة الإخوان التي حمت نفسها من تأثير الموجة السلفية خلال العقود الماضية نجحت نسبياً، والعكس صحيح ، حيث علق علي ذلك قائلا : "أحسنت".

وطالب كل من ينتقده أن يفعل مثله ، استقل برأيك ، اسمع للكل ، اقرأ الممنوع ، لن تعرف الحقيقة مطلقا ولكن ستصل لمرفأ تطمئن اليه .. حتى تقفز أمامك أسئلة جديدة ، وهكذا يمضي العمر بقلق.