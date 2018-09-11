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"ساويرس" يستجيب لطلب ابنة نوح بشأن "يلا نجمل مصر"

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استجاب رجل الأعمال نجيب ساويرس، لطلب سحر نوح ابنة الفنان الكبير الراحل محمد نوح، بشأن حملة يلا نجمل مصر.

وقال "ساويرس" في تغريدة بـ"تويتر" ردًا على "نوح" التي طالبته بالمساعدة في تلك الحملة: "تحت أمرك.. ممكن الإيميل وهخلى حد من عندي يتصل بيكم".

فيما ردت بقولها: "كنت واثقة والله من سرعة الاستجابة والاهتمام مليون شكرًا مش كفاية"، قبل أن تضيف "نوح": "المهندس نجيب وأسرته كلها لازم كلنا كمصريين نفتخر بيهم وأعتقد تاريخهم معروف ووطنيتهم معروفة وأنا مش طالبة خدمة شخصية أنا عملة حملة لتنضيف وتجميل بلدنا وأتمنى الكل يشارك فيها وبرغم إحراجي لكن لأنه شىء يخص مصر أنا تجرأت وخاطبته وهو بمنتهي الرقي استجاب فألف شكر وامتنان".

وكانت سحر نوح قد نشرت تغريدة موجهة لـ"ساويرس" قائلة: "من فضلك لثقتي الشديدة في وطنيك ومصريتك حد النخاع ولمعرفتي بكم المشاريع التي تساهم فيها للتنوير والانتماء والثقافة والبناء ولجعل مصر مشرقة ومشرفة أكتر، محتاجة دعمك جدًا في حملة يلا نجمل مصر".

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