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سيدة تطعن زوجها بعد 3 أيام من الزفاف

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محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أحمد الشربينى

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التصريح بدفن جثة ربة منزل انتحرت بسبب قيام زوجها بالزواج بأخرى

تقدم زوج ببلاغ أمام قسم الشرطة في أكتوبر، يتهم زوجته بخداعه في قائمة المنقولات وعدم شرائهم الأثاث المتفق عليه والتعدي عليه بالضرب وطعنه بمقص بعد 3 أيام من زواجهما.

فيما ردت الزوجة ببلاغ آخر، تتهم زوجها بالكذب والتعدي عليها بالضرب وحجزها بالمنزل إثر خلاف وقع بينهما بعد أن اكتشفت زواجه بأخرى وخداعه لها وحينما طالبته بالطلاق هددها بالمقص وقام بإجبارها على التوقيع على شيكات خوفًا من مطالبتها بحقوقه.

وقالت الزوجة: استمرت لمدة 6 أشهر فقط ولم أتوقع خداعي بكونه متزوج غيري وعندما جاءت زوجته فى اليوم الثانى من زواجنا وتعدت علىَّ واتهمتني بخطف زوجها كنت أصاب بالجنون وطالبت زوجى بتطليقى وتركِ لأذهب لمنزل أهلى ولكنه رفض وحبسنى واعتدى عليا ضربًا حتى فقدت الوعى فطعنته خطأ.

وأضافت: طلبت الطلاق إلا أنه تحول بعدها كالوحش من زوجي أن يعتقني ويطلقني، وأجبرني على التوقيع على شيكات وكمبيالات حتى يضمن صحة موقفه وعدم مطالبتي بحقوقي.

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