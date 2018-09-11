نهر نفايات يتحرك فى دولة عربية.. تعرف على السبب

11 سبتمبر 2018 - 10:23 ص

تحول "نهر الغدير" في لبنان إلى نهر نفايات في حي السلم بالضاحية الجنوبية في بيروت.

واستنكر نشطاء ومغردون ما تم تداوله من صور ومقاطع فيديو لنهر نفايات يتحرك، حيث سخروا قائلين: "هذه ليست لبنان الستينيات الميلادية سويسرا الشرق، هذه لبنان 2018 في قبضة النفوذ الإيراني وميليشيات المخدرات والزبالة".

كما سخر الكاتب والإعلامي السوري بسام جعارة على حسابه على "تويتر" قائلاً: هذا ما أنجزه الجنرال عون وصهره وعصابته وشريكه حسن منذ أن استولوا على لبنان.

ومن المعروف أن نهر الغدير ينزل متعرجًا من تلال بلدة الشويفات جنوب بيروت ليصبّ في البحر الأبيض المتوسط، ويمتد أكثر من 5 كيلومترات تتعرض فيها مياهه لشتى أنواع "الهجمات"، فالمعامل والمنازل والمتاجر ترمي مخلفاتها فيه بلا حسيب أو رقيب، بحيث تحوّل على مر السنوات من مصدر للريّ إلى مضرب مثل في التلوث.

كما يمر أيضًا في "حي السلّم"، وهي المنطقة التي نمت عشوائيًا خلال الحرب الأهلية، علمًا بأنها تتوزّع إداريًا وجغرافيا بين ثلاث بلديات، الأمر الذي يعقّد أي عملية تنسيق في اتجاه التنمية أو معالجة مشكلة طارئة.

من جانبهم لم يتفاجأ أهل "حيّ السلّم" بنهر الغدير يحمل إليهم الأوساخ بعدما غزرت مياهه، بل فوجئوا بحجمها المضاعَف هذه السنة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعنى أن معضلة النفايات تتفاقم، بحسب الشرق الأوسط.

وكان الهدير في نهر الغدير مزدوجاً: هدير المياه، وهدير النفايات الصلبة على أنواعها تصطدم بالضفتين، وببعضها، وبكل ما وقف في طريقها، فيذهب بعضها إلى البحر، ويبقى بعضها في مجرى النهر قابعًا في انتظار مزيد من المطر ليواصل الرحلة إلى البحر.



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