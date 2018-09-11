بالأرقام.. "صلاح" أقوى لاعب عربى

11 سبتمبر 2018 - 10:27 ص

تصدر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي قائمة تصنيف مجلة فوربس الأمريكية كأقوى لاعب عربي في 2018.

وقال الحساب الرسمي لـ"فوربس الشرق الأوسط"، عبر موقع "تويتر"، إن صلاح تصدر قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 10 لاعبين عرب لكرة القدم في العالم، بالإضافة إلى أنه أكثر اللاعبين تتويجًا في موسم 2017-2018.

ونجح صلاح خلال الموسم الكروي الماضي في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفاً، وهو أعلى رصيد تهديفي منذ مشاركة 20 فريقاً في نظام الدوري الممتاز "بريمييرليج" بالإضافة لفوزه بجائزتي أفضل لاعبي الدوري وأفضل لاعبي قارة أفريقيا.

ويتنافس صلاح مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو جناح يوفنتوس الحالي والميرينجي السابق، على الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2018، كأول لاعب عربي يدخل إلى القائمة المختصرة الثلاثية.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا وسجل الهدفين الوحيدين للفراعنة في المونديال ضد روسيا والسعودية على التوالي.

علمًا بأن صلاح كان قد تصدر قائمة تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لأقوى 10 لاعبين عرب في عام 2017.