  • الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:50 ص
بحث متقدم
المتهم بذبح أسرته

قرار جديد من النيابة ضد ذابح أسرته بالشروق

هجمات 11 سبتمبر ارشيفية

كيف أحيت الولايات المتحدة ذكرى 11 سبتمبر؟

صورة الخبر

حقوقيون: "قد نشهد إبادة للمسلمين في ألمانيا"

أردوغان : لن نترك السوريين تحت رحمة " بشار"

أردوغان: لن نترك السوريين تحت رحمة "بشار"

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

بالأرقام.. "صلاح" أقوى لاعب عربى

فودة والاسواني

الأسوانى يتضامن مع "فودة" فى قضية التحرش

صورة من الفيديو

شاهد.. فتاة تتحرش بالشباب فى ميدان رمسيس

نهر نفايات يتحرك في دولة عربية..تعرف علي السبب

نهر نفايات يتحرك فى دولة عربية.. تعرف على السبب

خاشقجي : إخوان المغرب تطوروا لابتعادهم عن "السلفية"

خاشقجي: إخوان المغرب تطوروا لابتعادهم عن "السلفية"

أرشفية

مبارك: الإخوان لا يتحاورون إلا بالرصاص

كلاكيت ثاني مرة..

بالأرقام.. "صلاح" أقوى لاعب عربى

الرياضة

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

تعرف على نصيحة "رونالدينيو" لمحمد صلاح

#

أديب: "إحنا أساتذة إننا نحطم كل النماذج الناجحة"

#

لو كنت أضع التشكيل لأتى صلاح ثالثا في قائمة اختياراتي

#

"محمد صلاح" يبكي القرموطى على الهواء

محمد صلاح

ليفربول

منتخب الفراعنة

بريميرليج

تصدر اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي قائمة تصنيف مجلة فوربس الأمريكية كأقوى لاعب عربي في  2018.

وقال الحساب الرسمي لـ"فوربس الشرق الأوسط"، عبر موقع "تويتر"، إن صلاح تصدر قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 10 لاعبين عرب لكرة القدم في العالم، بالإضافة إلى أنه أكثر اللاعبين تتويجًا في موسم 2017-2018.

ونجح صلاح خلال الموسم الكروي الماضي في الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 هدفاً، وهو أعلى رصيد تهديفي منذ مشاركة 20 فريقاً في نظام الدوري الممتاز "بريمييرليج" بالإضافة لفوزه بجائزتي أفضل لاعبي الدوري وأفضل لاعبي قارة أفريقيا.

ويتنافس صلاح مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، والبرتغالي كريستيانو رونالدو جناح يوفنتوس الحالي والميرينجي السابق، على الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم لعام 2018، كأول لاعب عربي يدخل إلى القائمة المختصرة الثلاثية.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا وسجل الهدفين الوحيدين للفراعنة في المونديال ضد روسيا والسعودية على التوالي.

علمًا بأن صلاح كان قد تصدر قائمة تصنيف مجلة فوربس الأمريكية لأقوى 10 لاعبين عرب في عام 2017.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف تعزز نجاحك السياسي وكيف تحميه ؟ (8/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

لا تعطني هذا الدواء!

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» محمد صلاح يطرح سؤالًا لمتابعيه عن فيلم
» راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين
» سائق عن خاطفيه: "قالولى هنبيعك لتاجر بني آدمين"
» فنانة شهيرة تقاضي مخرجة بسبب فيلم إباحي
» روسيا تشارك فى أكبر مناورة عسكرية لها منذ الحرب الباردة
» مقترح من سما المصري لمواجهة الانتحار فى المترو
» كواليس طلاق ناهد السباعي في ليلة زفافها
» مهارات إسعافية عليك معرفتها لإنقاذ طفلك
» علماء يرصدون إشارات غريبة من الفضاء .. وتفسيرات غامضة
» مستكشفون يعثرون على كنز لا يقدر بثمن في إيطاليا
» عمليات بحث مكثفة عن مطرب شهير بعد سقوطه في البحر

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا