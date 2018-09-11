"نافعة" مهاجمًا "ترامب": كشف الوجه الحقيقي لأمريكا

11 سبتمبر 2018 - 10:38 ص

هاجم الدكتور حسن نافعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن.

وقال "نافعة" في تغريدة بـ"تويتر": "قرار ترامب بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يؤكد تصميمه على فرض تسوية بالشروط الإسرائيلية".

وتابع: "وبهذا يسقط آخر الأقنعة التي خدعت العالم العربي وأهمها أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون وسيطا محايدا".

وأضاف "نافعة": "ميزة ترامب, رغم خطورته الشديدة, أنه يعري الوجه الحقيقي لأمريكا ويساعد على كشف المتواطئين.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة "نافعة" حيث قالت هدى فاروق: "حاولنا كتير نقنع نفسنا عبسًا بأنهم محايدون وكذبنا الكذبة وصدقناها حتى سقطت ورقة التوت وظهر الوجه القبيح والعصا وكله دخل الجحر".

وأضافت أخرى: "ماذا قدم مكتب منظمة التحرير غير التنسيق الأمني وحماية أمن اليهود، كان أبو مازن يهدد إسرائيل ويقول أنا هلغي وافكك منظمة التحرير" .