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قرار جديد من النيابة ضد ذابح أسرته بالشروق

قضايا وحوادث

المتهم بذبح أسرته
المتهم بذبح أسرته

شيماء السيد

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جريمة قتل

قتل الأسرة

ذبح اسرة بالشروق

ذبح اسرة

اسرة بالشروق

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس "كرم.م"، ذابح زوجته وأطفاله الأربعة بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ووصل "كرم.م" فى حراسة أمنية مشددة لمقر نيابة القاهرة الجديدة، وبدأت النيابة برئاسة المستشار محمد السرجانى، التحقيق مع المتهم.

واعترف المتهم بذبح زوجته وأطفاله الأربعة بمنطقة الشروق، بالتفاصيل الكاملة للواقعة أمام رجال المباحث.

كان تلقى قسم الشروق بلاغا بمقتل "منال.ن.إ" وأطفالها الأربعة داخل الشقة سكنهم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم والعثور على جثثهم مفصولي الرأس وبجوارهم سكين وعدم تواجد الزوج "كرم.م. ع"، خفير وسمسار.

وعلى الفور قام قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبها، حيث تبين من خلال التحريات هروب الزوج وتوجهه إلى بلدته بناحية آبار الوقف بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "محل إقامته الأصلى".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وإعداد الأكمنة اللازمة أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك زوجته، وانفصالهما قبل ثلاثة أيام من الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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