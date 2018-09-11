الزمالك يصدم عبد الله السعيد

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عدد نادي الزمالك شروطه حال التعاقد مع اللاعب عبد الله السعيد نجم النادي الأهلي السابق والمحترف بين صفوف الأهلي السعودي الحالي.

وأكدت إدارة النادي أنه سيكون على رأس الشروط أن النادي لن يحقق للاعب نفس الامتيازات التي كان سيمنحها له كما حدث أثناء التوقيع الأول، حيث قرر النادي أن يكون راتب اللاعب ليس كبيرًا ويتناسب مع رواتب اللاعبين في الدوري المصري؛ حتى لا يحدث فتنة بين اللاعبين في صفوف القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك أنه حال ضم السعيد في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل سوف يتراوح راتبه بين 4 و7 ملايين فقط في الموسم.

وكان الزمالك قد سبق أن تعاقد مع السعيد مقابل 40 مليون جنيه يتقاضاها اللاعب فى الميركاتو الصيفى المنقضي، لكن الصفقة فشلت بعد أن تراجع اللاعب خوفًا من غضب جماهير القلعة الحمراء، ليقرر الأهلي المصري بعد ذلك بيعه للأهلي السعودي عقابًا له على توقيعه للزمالك.

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