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معتز عبد الفتاح: الرئيس السيسى تعلم من أخطاء سابقيه

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الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

إيمان هاني

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد الرئيس رقم 20 في تاريخ مصر منذ عهد محمد على، مؤكدًا أنه تعلم من أخطاء الرؤساء السابقين لبلادنا.

وأرجح "عبد الفتاح"، خلال حواره مع فضائية "القاهرة والناس"،  فشل بعض رؤساء مصر السابقين إلى الدخول في صراعات مع قوى دولية كبرى مثل ما حدث في عهد محمد على وجمال عبد الناصر، مؤكدًا أن الرئيس يحاول أن يبعد مصر عن الدخول في صراعات خلال الفترة المقبلة، ولذلك رفضت بلادنا من الدخول في حرب اليمن رغم الضغوط.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن النخبة المدنية في مصر فشلت في كسب ثقة المواطن منذ ثورة يناير حتى 30 يونيو.

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