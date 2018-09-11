» سائق عن خاطفيه: "قالولى هنبيعك لتاجر بني آدمين"

11 سبتمبر 2018 - 11:23 ص

روى محمد، سائق، تم اختطافه في قنا تفاصيل اختطافه من القاهرة واقتياده إلى قنا حتى تحريره في سوهاج على يد أجهزة الأمن، قائلاً: "إنه يعمل سائقًا، وأوقفه 3 عمال، كان شكلهم عمال شقيانين مش شكل مجرمين، وركبوا معايا، وفجأة واحد خنقني وواحد حط مسدس في دماغي وواحد حط مطواة في جنبي".

وتابع "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء :"قولتلهم لو عايزين العربية خدوها، قالولي إحنا عايزينك أنت، عايزين من أهلك نصف مليون جنيه، قولتلهم لو معايا المبلغ ده مش هشتغل سواق، قالولي خلاص هنبيعك لتاجر بني آدمين بيشتري البني آدم بمليون جنيه ليبيع أعضائه".

واستكمل أنهم كانوا يعطونه أقراصًا مخدرة باستمرار بالقوة، حتى هجمت مباحث سوهاج على مقر العصابة، وقتلت 2 من المتهمين وقامت بتحريره، معقبًا: "الحمد لله وستر من عند الله إنه رجعني لأهلي تاني".