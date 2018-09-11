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راهبة تتهم أسقفًا باغتصابها 13 مرة لمدة عامين

عرب وعالم

اغتصاب الاطفال
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وكالات- محمد الخرو

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ولاية كيرالا

وجهت مجموعة من الراهبات في ولاية كيرالا الجنوبية بالهند تهمة الاغتصاب لأسقف اغتصب إحدى راهبات الكنيسة عدة مرات خلال فترة عامين مطالبين باعتقاله.

وحظيت القضية باهتمام دولي، حيث من النادر جدًا أن تتهم الراهبات علنًا بارتكاب خطأ، ناهيك عن الاعتداء الجنسي.

وقد احتجت 5 راهبات خارج المحكمة العليا في ولاية كيرالا، التي تنظر في القضية، ودعت إلى إلقاء القبض على المطران فرانكو مولاكال، وسرعة التحقيق فيما نُسب إليه.

وقد جاء أكثر من 100 مواطن لدعمهم منذ بدء المظاهرة، السبت، وفقًا لجورج جوزيف، رئيس المجلس المسيحي المشترك، وهي منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان تعمل مع الراهبات.

والدولة الجنوبية هي موطن لأكثر من 6 ملايين مسيحي، أو 19% من مجموع سكان ولاية كيرالا وفقا لأرقام الحكومة الهندية الأخيرة.

ورفعت الضحية البالغة من العمر 44 عامًا في بادئ الأمر تقريرًا للشرطة في يونيو في كوتشي بكيرالا، متهمة الأسقف باغتصابها 13 مرة من عام 2014 وعام 2016. وقد وقعت الحوادث على نحو مزعوم في دار ضيافة مقر القديس فرنسيس في كيرالا.

وينفي مولاكال، أسقف جالاندهار، وهي مدينة في ولاية البنجاب الشمالية في الهند، هذه المزاعم، بحسب محاميه، الذي أكد أن موكله يعتقد أن الراهبة هي التي أعدت القصة لأنها كانت متهمة بإقامة علاقة مع رجل آخر.

وقالت أبرشية جالاندهار إن الأسقف كان زائرًا متكررًا لولاية كيرالا للاحتفالات المتعلقة بالكنائس، ولم يتم توجيه الاتهام إلى مولاكال، لكن السلطات تقول إنها تحقق في القضية.

ويعتقد المجلس المسيحي المشترك أن الشرطة تتباطأ عن عمد في تتبع التحقيق، وتتعرض لضغوط من قادة الكنيسة والسياسيين في حكومة الولاية لإسقاطها.

وقدم جوزيف والمجلس المسيحي المشترك التماسًا في أغسطس يطالبان بالقبض الفوري على مولاكال والتحقيق السريع في محكمة كيرالا العليا، ومع ذلك، حكمت المحكمة أن التحقيق الحالي كان "على الطريق الصحيح".

وقالت المحكمة: "لا يمكن القول إن التحقيق لا يسير على الطريق الصحيح، لمجرد أن المتهم لم يتم إلقاء القبض عليه بعد".

وترفض السلطات أي ادعاءات عن مخالفات بحق الأسقف وتقول إن التحقيق كان فعالاً. وقال هاري سانكار، رئيس شرطة المنطقة المحلية، إنه لن يتم القبض على مولاكال إلا إذا تم جمع أدلة كافية في القضية.

وقال جوزيف إن المجلس المسيحي المشترك قدم التماسًا جديدًا، الإثنين، طالب فيه بالقبض الفوري على مولاكال، وقام بتجميد جواز سفره والتحقق من حساباته المصرفية للتحقق من المعاملات الخاصة به. ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا في كيرالا في هذا الالتماس، الخميس.

ولاية كيرالا هي موطن لأكبر عدد من السكان المسيحيين في الهند ويعود تاريخها إلى مئات السنين. وتكافح الكنيسة الكاثوليكية ادعاءات الاعتداء الجنسي، وخاصة ضد القاصرين، لسنوات.

وفي رسالة فظة بشكل غير عادي صدرت في الشهر الماضي، اعترف البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان بأن الكنيسة فشلت في معالجة الأخطاء التي يرتكبها كهنتها بشكل مناسب.

البابا فرانسيس قال: "بالنظر إلى الماضي، لن يكون أي جهد للتوسل بالعفو والسعي لإصلاح الأذى الذي تم إنجازه بشكل كاف. وبالنظر للمستقبل، يجب ألا يدخر أي جهد لخلق ثقافة قادرة على منع مثل هذه الحالات من الحدوث، ولكن أيضًا لمنع احتمال تغطيتها وإدامتها".

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