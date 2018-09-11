» محمد صلاح يطرح سؤالًا لمتابعيه عن فيلم

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مفاجأة.. "صلاح" يتجه للفن

وجه لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح سؤالًا لمتابعيه حول فيلم تراب الماس.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "حد دخل تراب الماس؟ الناس بتقول قصة حلوة".

في الوقت التي تفاعل رواد تويتر حول سؤال "صلاح" حيث قال محمد منصور مداعبًا: "أنا كمان بسمع إنه حلو، ما تيجي نشوفه مع بعض! أنا عازمك".

فيما أضاف أخر: "والله أنت الماس".

يذكر أن رواية تراب الماس للروائي أحمد مراد كانت قد تحولت إلى فيلم سينمائي يعرض الآن علي شاشات السينما وسط إقبال ملحوظ علية بعدما تخطي حاجز الـ"20" مليون جنيهًا ويأتي في المركز الثاني بعد فيلم البدلة لتامر حسني.

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