مشاجرة عنيفة بالشوم والأسلحة في الجيزة

11 سبتمبر 2018 - 11:41 ص

نجحت مباحث الجيزة في السيطرة على مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص بدائرة قسم الوراق.

وردت معلومات لغرفة النجدة بالجيزة، تفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالوراق.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شخصين تطورت لمشاجرة استعان خلالها كل منهما بآخرين، وأحدثت المشاجرة هرجًا ومرجًا في الشارع، إلى أن تمكن المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق من ضبط المتهمين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.