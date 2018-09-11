آسر ياسين يوجه رسالة خاصة لـ"صلاح"

11 سبتمبر 2018 - 11:53 ص

وجه الفنان المصري آسر ياسين، الدعوة للاعب الدولي محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، لعزومته بإحدى السينمات مقابل الحصول على قميصه الخاص.

وقال آسر ياسين ردًا على تغريدة محمد صلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عزومة سيما قصاد تيشيرت".

وكان "صلاح" قد كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "حد دخل تراب الماس؟ الناس بتقول قصة حلوة".

يذكر أن "صلاح" ضمن القائمة النهائية، للتنافس حول جائزة أفضل لاعب بالعالم وسط منافسة قوية بينة وبين خط الريال "مودريتش" وكريستيانو رونالدو لاعب "اليوفي"